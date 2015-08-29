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بعثة الأهلى تصل برشلونة لمواجهة خيتافى الإسبانى ودياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:25 - 29 اغسطس 2015
بعثة الأهلي بعثة الأهلي
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وصلت بعثة النادى الأهلى إلى مدينة برشلونة أمس السبت، تمهيداً لمواجهة خيتافى الإسبانى ودياً الخميس المقبل، على ملعب الأخير بجنوب العاصمة مدريد.

وترتب السفارة حالياً حضور الجالية المصرية المتواجدة فى مدينتى برشلونة ومالاجا، التى يتواجد بها العدد الأكبر من الجالية المصرية فى إسبانيا، لحضور المباراة بجانب المتواجدين فى العاصمة مدريد.

وتوقع مسئولو السفارة حضوراً جماهيرياً من الجاليات العربية، خاصة من الجالية المغربية المتواجدة بأعداد كبيرة فى إسبانيا، لتدعيم الفريق الأحمر فى مواجهته أمام فريق العاصمة الإسبانية. 

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