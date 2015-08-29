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الإتحاد الإسباني يضع برشلونة في ورطة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:46 - 29 اغسطس 2015
Pique_Messi_Barcelona_PSG Pique_Messi_Barcelona_PSG
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رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الالتماس الذي قدمه نادي برشلونة لتخفيف عقوبة مدافعه جيرارد بيكيه.

وكان الاتحاد الإسباني قد فرض عقوبة على بيكيه بالإيقاف لأربع مباريات بعد تعديه لفظيا على حكم مباراة أتلتيك بلباو في إياب مباراة السوبر الإسباني.

ولم يشفع اعتذار بيكيه للحكم والاتحاد الإسباني لتخفيف العقوبة ليفقد الفريق الكتالوني جهود نجمه عن مباريات مالاجا وأتلتيكو مدريد وليفانتي بعد عدم مشاركته في مباراة أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا.

يذكر أن برشلونة انتصر في مباراته الأولى بالدوري بهدف على بلباو ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

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