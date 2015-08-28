ثلاث إصابات برصاص “التوتو” في سلواد

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، برصاص “التوتو” إضافة لعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات عنيفة في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأوضح إسعاف بلدة سلواد أن طفلين وشاب أصيبوا بالرصاص التوتو، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج اللازم حيث من المتوقع خضوعهم لعمليات جراحية.

وأضاف أن ستة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتم علاجهم ميدانيا، إضافة لعشرات حالات الاختناق.

وتمركزت قوات الاحتلال منذ ظهيرة اليوم قرب المدخل الشرقي للبلدة، واقتحمت مدخلها ما أدى لاندلاع المواجهات عنيفة اطلق خلالها وابلا من القنابل الصوتية والغازية، إضافة لإطلاق الرصاص التوتو والمعدني