ليبيا تنتشل 82 جثة بعد غرق قارب مهاجرين أمام سواحلها

قال مسؤول في الهلال الأحمر الليبي اليوم الجمعة: « إن ليبيا انتشلت 82 جثة جرفتها المياه إلى الشاطئ بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قرب بلدة زوارة بغرب البلاد.

وأضاف إبراهيم العطوشي أن حوالي مئة شخص مازالوا مفقودين وأنه جرى إنقاذ نحو 198 مهاجرا.

وغرق القارب يوم الخميس بعد أن غادر زوارة وهي نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهربون لنقل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أو سوريا إلى إيطاليا مستغلين فراغا أمنيا في ليبيا التي توجد فيها حكومتان وعشرات الجماعات المسلحة التي تسعى كل منها لبسط سيطرتها.

وقال مسؤول أمني ليبي طلب ألا ينشر اسمه إن المسؤولين نقلوا 147 من الناجين إلى منشأة احتجاز في صبراتة غربي طرابلس لكونهم مهاجرين غير شرعيين.

وقال خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق مهام الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبي أمام السواحل الليبية إنه لا علم له بالحادث.

وقال متحدث باسم خفر السواحل »لم نتلق طلب مساعدة."

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط تجاوز 300 ألف هذا العام مقابل 219 ألفا في عام 2014 كاملا.

وأضافت أنه قتل أكثر من 2500 شخص خلال الرحلات هذا العام لا يشملون من يخشى أنهم غرقوا أمام الساحل الليبي في الساعات الأربع والعشرين الماضية. بينما قتل أو فقد العام الماضي 3500 مهاجر.