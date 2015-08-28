لبنان يطلب الدعم من تركيا لإنهاء ازمة النفايات التي تعصف بالبلاد

طلب رئيس الوزراء اللبناني،”تمام سلام”، الدعم من نظيره التركي أحمد داود أوغلو، لحل أزمة النفايات التي تشهدها بلاده، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء، أن داود أوغلو أبلغ نظيره اللبناني استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتجاوز لبنان أزمتها الحالية، مشيراً إلى أن تركيا تمتلك الإمكانات والتجربة في هذا الصدد.

وأشارت المصادر أن داود أوغلو أعطى توجيهاته إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركي، بإرسال فريق فني في أقرب وقت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مضيفة أن المعنيين بدأوا بالإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وتشهد العاصمة اللبنانية منذ 22 آب/أغسطس الجاري تظاهرات حاشدة يشارك فيها عشرات الآلاف مطالبين بحل أزمة تراكم النفايات في العاصمة، والقضاء على الفساد وصولا إلى استقالة الحكومة.

وأدى استخدام العنف والرصاص الحي والمطاطي بالإضافة إلى الغازات المسيلة للدموع، إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات، وذلك في حركة الاحتجاجات التي بدأتها حملة “طلعت ريحتكم” (في إشارة إلى أن رائحة فساد المسؤولين الحكوميين والسياسيين يشبه رائحة النفايات المتراكمة في الشوارع).