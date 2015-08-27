ماذا ستكشف القسام اليوم من تفاصيل عن اختفاء جولدن؟

تكشف كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة « حماس » مساء اليوم الخميس، لأول مرة معلومات عن حادثة اختفاء الضابط الإسرائيلي في لواء « جفعاتي » هدار جولدن التي وقعت خلال الحرب الأخير على قطاع غزة.

وستكشف قناة « الجزيرة » القطرية عن المعلومات ضمن حلقة خاصة بعنوان « ‏رفح الاتصال مفقود » الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين.

وكان الضابط جولدن قد اختفت آثاره في الأول من أغسطس من العام الماضي بعد وقوع قوته في كمين لعناصر من كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة تلاه ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة بحق المواطنين في المحافظة أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجراح.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف جولدن بالإعلان أنه قتل في العملية وذلك على الرغم من أنها لم تعثر على جثته، فيما تحدثت كتائب القسام في حينه أنها فقدت الاتصال بالمجموعة.

وقال معد الحلقة الصحفي تامر المسحال إن التحدي الأكبر خلال مسيرة إنتاج الفيلم والتحقيق الاستقصائي هو لقاء كتائب القسام التي التزمت الصمت التام، حيث وافقت الكتائب على إجراء اللقاء والكشف عن معلومة « حصرية » بشكل رسمي.

وأشار المسحال إلى أن هذه المعلومة بالإضافة لمعلومات « مهمة » توصلوا إليها خلال التحقيق من الكشف بعض تفاصيل « الصندوق الأسود » في رفح.

وكان قادة في حماس تحدثوا بعد الحرب التي انتهت قبل عام بالضبط أن رفح تعتبر « الصندوق الأسود » وأخفت كثيرًا من الأسرار.