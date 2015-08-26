فيديو | « هاتريك » روني يقود اليونايتد للتأهل لدور الأبطال

قاد واين روني فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لفوز كبير على مضيفه كلوب بروغ البلجيكي بـ 4 أهداف نظيفة الاربعاء 26 أغسطس/آب في إياب الدور المؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمكن روني من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى مضيفه البلجيكي في الدقائق ( 20- 49- 57 )، قبل أن يضيف أندر هيريرا هدفا رابعا في الدقيقة (63) ، ليحجز الفريق الانجليزي بذلك مقعده في دوري أبطال أوروبا.



وسنحت أمام تشيتشاريتو فرصة زيادة غلة الفريق الإنجليزي من الأهداف من خلال ركلة جزاء انزلق أثناء تسديدها لتخرج بعيدا عن المرمى في الدقيقة 81 .

وبهذا الانتصار انضم الشياطين الحمر إلى قائمة المتأهلين للبطولة القارية التي ضمت كل من باير ليفركوزن الألماني الذي تأهل على حساب لاتسيو الايطالي بثلاثية نظيفة، وباتي بوريسوف البيلاروسي، رغم خسارته 1-2 أمام بارتيزان بلغراد الصربي، وإف سي أستانا الكازاخي بتعادله مع أبويل نيقوسيا القبرصي 1-1.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى دور المجموعات، فيما تنتقل الفرق الخاسرة للمشاركة في الدوري الاوروبي « يوروبا ليغ » انطلاقا من دور المجموعات أيضا.

وتنطلق منافسات البطولة القارية العريقة يومي 15 و16 ايلول/سبتمبر المقبل وصولا إلى المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب « سان سيرو » في ميلانو الايطالية يوم 28 مايو /أيار 2016.