الرملاوي: 74% من الوفيات في فلسطين سببها الأمراض المزمنة

أكد الدكتور أسعد الرملاوي مدير عام الرعاية الصحية والاولية في وزارة الصحة، ان 74% من الوفيات في فلسطين سببها الامراض المزمنة التي تتعلق بالتدخين والتغيرات الطارئة على اسلوب الحياة والسلوك، وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة.

جاء ذلك خلال تقديم الدكتور الرملاوي، اليوم الاربعاء، محاضرة علمية حول الامراض المزمنة ومكافحة التدخين وسلامة الغذاء ، والتي نظمتها مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي برام الله بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتطرق الرملاوي لبعض الاحصائيات حول الامراض المزمنة، مشيرا الى ان نسبة وفيات الامراض المزمنة عالميا تبلغ 60% ولدينا في فلسطين 74% من الوفيات سببها امراض مزمنة، مضيفا« ان الاحصائيات لعام 2014 اظهرت ان نسبة الوفيات بسب امراض القلب بغلت ما نسبته 50.4% من الوفيات، وامراض السرطان 14.2%، وبغلت الجلطات الدماغية نسبة 11.3%، وجاء السكري بنسبة 8.9%، وامراض الجهاز النفسي بنسبة 5.4%، واما وفيات حوالي الولادة بلغت نسبة 5.2 %، بينما جاءت الحوادث بمختلف انواعها بنسبة 5%، وجاء الفشل الكلوي بنسبة بلغب 3.9%، والامراض المعدية بنسبة 3.3%، والشيخوخة بنسبة 3.1%، ولدينا 4 عوامل رئيسية تتداخل في الامراض المزمنة وهي التدخين، والاكل غير صحي، والنشاط البدني، والكحول ».

وتابع الرملاوي « نحن في وزارة الصحة وبناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور جواد عواد، نتعامل مع الامراض المزمنة كرزمة واحدة بهدف ايصال الوقاية الى الحد المطلوب منها وتقليل الخطورة ومنع الموت المبكر »، مشيرا الى ان وزارة الصحة تمكنت خلال 18 عاما من اطالة عمر الانسان الفلسطيني 12 عاما مرشحا زيادة هذه الفترة الى 30 عاما اذا ما تم اتباع السياسات الصحية والغذائية والاجراءات الوقائية.

ولفت الى ان وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة بدأت منذ مدة خطة نوعية لتوعية صحية شاملة تهدف الى تسليط الضوء على المحددات الاجتماعية والصحية التي تزيد من تواتر الامراض المزمنة، حيث شرعت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاوقاف في تنظيم حملات توعوية حول خطر التدخين وسوء التغذية وقلة النشاط البدي والكحول في زيادة نسبة الوفيات والموت المبكر.

بدورة اكد د.أمية الخماش مدير الصحة في وكالة الغوث-الانروا، على دور الاعلام في التوعية الاجتماعية واسهامه في نشر الثقافة الصحية السليمة وايصال الرسالة للكل الفلسطيني بالاخطار الصحية التي باتت تشكل مصدر خطر حقيقي على الكل الفلسطيني وهي الامراض المزمنة.

واضاف الخماش« ان الامراض المزمنة باتت تشكل تحدي حقيقي يستدعي من الجميع التظافر لحل هذه المشكلة لما تشكله من خطر صحي واقتصادي يرهق المجتمع الفلسطيني بحث تكبد هذه الامراض الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة لعلجها من حيث توفير وسائل العلاج والادوية اللازمة ».

وقدم الخفاش شرحا تفصيليا حول الاسباب التي تؤدي الى الاصابة بالامراض المزمنة ولخصها في اربع مسببات وهي التدخين، والاكل غير صحي، والنشاط البدني، والكحول دعيا كافة المؤسسات الفلسطينية الى المساهمة في نشر التوعية حول خطر هذه المسببات على حياة الانسان والعمل على التقليل منها لتفادي الموت المبكر.