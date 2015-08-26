مجهولون يعطبون أحواض الصرف الصحي بوادي غزة

استنكرت مصلحة مياه بلديات الساحل بشدة الاعتداء على أحواض تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بوادي غزة ،حيث قام مجهولون بالاعتداء على الأحواض وإحداث قطع كبير بطول 100 متر في الطبقة الجلدية المبطنة للحوض الثاني مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الجهة المقابلة للحوض.
وقالت المصلحة ان هذا الاعتداء أيضاً سيؤدي إلى تأخير الانتهاء من العمل بالأحواض وتسليمها بشكل نهائي ، كما سيتطلب إصلاح القطع في الطبقة الجلدية إيقاف الضخ لمياه الصرف الصحي إلى الحوض وتفريغه من المياه العادمة بشكل كامل.
وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل قد أشرفت على إنشاء ثلاثة أحواض لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بوادي غزة بهدف تحسين الواقع البيئي في المنطقة وكمرحلة أولى نحو إعادة الاعتبار البيئي لوادي غزة والحفاظ عليه كمحمية طبيعية.
وقد تم إنجاز العمل بالأحواض على الرغم من العديد من المعوقات التي تمثلت في صعوبة إدخال المواد والمعدات اللازمة بسبب الإغلاق المتكرر للمعابر وتواصل الحصار على قطاع غزة ،ولا زالت تلك الأحواض في مرحلة التشغيل التجريبي قبل استلامها من المقاول .
وقالت المصلحة انها تخشى من تكرار تلك الاعتداءات على مرافق ومنشآت أخرى لذلك تطالب الجهات المسئولة بوضع حد للاعتداءات على الأحواض وملاحقة المعتدين قانونياً ومحاسبتهم على أفعالهم لمنع تكرار تلك الاعتداءات وما قد ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية تطال المواطنين.