مجهولون يعطبون أحواض الصرف الصحي بوادي غزة

استنكرت مصلحة مياه بلديات الساحل بشدة الاعتداء على أحواض تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بوادي غزة ،حيث قام مجهولون بالاعتداء على الأحواض وإحداث قطع كبير بطول 100 متر في الطبقة الجلدية المبطنة للحوض الثاني مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الجهة المقابلة للحوض.

وقالت المصلحة ان هذا الاعتداء أيضاً سيؤدي إلى تأخير الانتهاء من العمل بالأحواض وتسليمها بشكل نهائي ، كما سيتطلب إصلاح القطع في الطبقة الجلدية إيقاف الضخ لمياه الصرف الصحي إلى الحوض وتفريغه من المياه العادمة بشكل كامل.

وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل قد أشرفت على إنشاء ثلاثة أحواض لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بوادي غزة بهدف تحسين الواقع البيئي في المنطقة وكمرحلة أولى نحو إعادة الاعتبار البيئي لوادي غزة والحفاظ عليه كمحمية طبيعية.