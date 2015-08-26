الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 25 مواطناً من قرى نابلس وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، 18 مواطناً من الضفة المحتلة بعد اقتحام عدة قرى بنابلس ومداهمة بيت لحم .

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، 14 مواطنا، ونهبت اموالا وذهبا وعبثت في محتويات منازل داهمتها في قرى شرق نابلس.

وقالت مصادر امنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى سالم، ودير الحطب، وعزموط، وعورتا شرق نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوياتها ونهبت اموالا ومصاغات ذهبية، واعتقلت عشرة مواطنين على الاقل.

والمعتقلون هم: عبد السلام عيسى، وحلمي كرري، ورافع رتيب، وثمين رتيب، احمد عبد، غصاب جبارة، من قرية سالم، اضافة الى علاء ثابت، ومهدي ثابت، وشوقي بهاء علاونة، وخليل بهاء علاونة، من قرية عزموط، وعلي عبدات ، ومجدي قواريق من عورتا، وسلمان عمران، ومهند عمران من دير الحطب.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، ثمانية شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا، كلا من: محمد رأفت حمامرة (20 عاما)، وريان إياد حمامرة (20 عاما)، ومجد جميل سباتين (20 عاما)، وعمر ماجد حمامرة (20 عاما) ، ومحمد حسن حمامرة (19 عاما)، والشقيقين صقر (22 عاما) ، ومحمد إبراهيم حمامرة (20 عاما)، وغسان محمد حمامرة (20 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأشار المصدر الأمني إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدينة بيت لحم، واندلعت مواجهات في منطقة ساحة المهد بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات بين صفوف المواطنين