الصحة السعودية : 6 وفيات بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة 6 حالات وتسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت 6 حالات، وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس منهم 6 سعوديين ليرتفع عدد الإصابات إلى 1162 حالة والوفيات إلى 498 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة في يونيو 2012.

وأضافت لوزارة أن 6 حالات قد تماثلت للشفاء ليرتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 598 حالة بينما تبقى 57 حالة تحت العلاج إضافة إلى 9 حالات معزولة منزليا، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن وفاة 5 حالات وتسجيل سبع إصابات بالرياض، وأكدت في بيانها الأسبوعي أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة يواصل جهوده على مدار الساعة لمتابعة كل ما يستجد بخصوص فيروس « كورونا ».

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 49 حالة إيجابية مؤكدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي ، بواقع 47 حالة في الرياض وحالة واحدة في كل من نجران وأبها، واشتملت الحالات على 16 حالة في مستشفيات وزارة الصحة ، و33 حالة من القطاعات الصحية الأخرى خلال الفترة من 16 - 22 أغسطس 2015 (الأسبوع الدولي 34).