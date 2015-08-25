الزعنون: انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة يخالف النظام الأساسي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الثلاثاء: « إن أي توجه لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير خلال جلسة استثنائية للمجلس الوطني أمر يخالف النظام الأساسي ».

وينص النظام الأساسي للمجلس الوطني على ضرورة انتخاب لجنة تنفيذية فقط عند عقد جلسة عادية للمجلس وإلا يتم فقط ملئ الشواغر في اللجنة عند عقد جلسة استثنائية.

وأضاف الزعنون لـ« إذاعة صوت فلسطين » من رام الله: « إن انتخاب لجنة تنفيذية يتم فقط في دورة عادية للمجلس الوطني أما الجلسة الاستثنائية فيتم فيها انتخاب أعضاء اللجنة المستقيلين ».

وأشار الزعنون إلى أنه سيلتقي الرئيس محمود عباس لتحديد موعد انعقاد المجلس الوطني، لافتا إلى أنه تسلم أمس رسالة من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية باستقالة عشرة أعضاء إلى جانب عباس.

واعتبر الزعنون الرسالة هي وعد بالاستقالة أمام المجلس الوطني الذي هو صاحب الصلاحية في ذلك، مؤكدا ضرورة وجود محاولات لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني رغم العقبات التي تقف أمام ذلك.

وقررت اللجنة التنفيذية السبت الماضي عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني خلال مدة شهر وذلك بعد تقديم الرئيس عباس وعشرة من أعضاء اللجنة استقالاتهم للضغط من أجل انتخابات لجنة تنفيذية جديدة.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تخلص الرئيس عباس من خصومه في اللجنة التنفيذية وإحكام مزيدا من السيطرة على منظمة التحرير وهيئاتها القيادية المختلفة.