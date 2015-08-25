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اتحاد الكرة يقرر تخفيض عقوبات الموسم الماضي إلى النصف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:33 - 25 اغسطس 2015
حكم يرفع الكرت الأحمر في احد لقاءات الدوري الممتاز حكم يرفع الكرت الأحمر في احد لقاءات الدوري الممتاز
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قرر اتحاد الكرة خلال اجتماعه الأخير إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء التي صدرت بحق اللاعبين خلال الموسم المنصرم 2014/2015.

ويشمل القرار إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الشجاعية أحمد طينة في مباراة إياب نهائي كأس فلسطين امام فريق أهلي الخليل.

كما وقرر الاتحاد تخفيض العقوبات المالية والإدارية التي صدرت بحق الاندية إلى النصف للموسم المنصرم.

ويشمل تخفيض العقوبات السماح للاعبين علي أبو شباك من خدمات جباليا وفريد الحواجري من خدمات النصيرات للمشاركة مع أنديتهم مع انطلاق الدور الثاني من بطولتي الدوري الممتاز والأولى.

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