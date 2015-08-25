650 شاحنة عبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال 650 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعات التجارية والزراعية والمساعدات.

بدوره أوضح مدير معبر كرم أبو سالم المقدم منير الغلبان أنه سيتم إدخال 25 شاحنة محملة بالفواكه و43 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب و35 شاحنة محملة بالقش ، بالإضافة إلى 21 شاحنة محملة بالمساعدات لصالح الوكالة ،فيما سيتم استيراد خمس شاحنات وخمس « مزليق » حديثة.

وأشار الغلبان إلى أنه سيتم إدخال 160 شاحنة محملة بالحصمة و59 شاحنة محملة بالإسمنت وخمس شاحنات محملة بحديد البناء وجميعها خاص بالمتضررين ،و18 شاحنة محملة بالحصمة لصالح مشاريع الوكالة وثلاث شاحنات محملة بالإسمنت لصالح سلطة المياه ، بالإضافة إلى « 150 » شاحنة محملة بالحصمة للمشاريع القطرية.

ونوه الغلبان إلى أنه سيتم تصدير ثمان شاحنات محملة بالخضار خلال عمل المعبر اليوم للمحافظات الشمالية المحتلة.

وأضاف، أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار والبنزين الخاص بالقطاع التجاري والمواصلات ، دون إدخال سولار خاص بتشغيل محطة الكهرباء لهذا اليوم ، مع احتمال دخول سولار صناعي من المنحة القطرية مساء اليوم.