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بطل الثلاثية يتعادل سلبيا مع الجلاء في لقاء ودي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:52 - 24 اغسطس 2015
جانب من اللقاء جانب من اللقاء
تقارير
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فرض التعادل السلبي بين اتحاد الشجاعية والجلاء بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر الاثنين علي ملعب التفاح شرق مدينة غزة.

شهد اللقاء إهدار ركلة جزاء  للشجاعية عن طريق اللاعب علاء عطية تصدي لها إسماعيل عبدو حارس مرمي الجلاء.

وحرص كل من نعيم السويركي المدير الفني للشجاعية وجهاد السدودي المدير الفني للجلاء لإشراك جميع اللاعبين استعدادا لإنطلاق دوري الدرجة الممتازة والأولى.

يشار إلى أن الشجاعية توج سابقا بلقب كأس السوبر الغزي، بعد انسحاب شباب خانيونس، ليصبح في رصيد الشجاعية 3 ألقاب بعد لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

 

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