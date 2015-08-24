تجمعات استيطانية تطالب بهدم 15 مبنى شرق القدس

قدمت التجمعات الاستيطانية المعرفة بـ« كفار أدوميم ونوفي برات وألون » الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة، التماساً، إلى محكمة العدل العليا « الإسرائيلية » تطالب فيه بهدم خمسة عشر مبنى تعود لفلسطينيين.

وزعمت التجمعات الاستيطانية أن المباني شيدت بدون ترخيص على أراض تابعة لها بمساعدة الاتحاد الأوروبي لغرض إسكان أبناء العشائر البدوية في المنطقة.

وجاء في الالتماس أن الاتحاد الأوروبي بدا مؤخرا بنشاط اعماري واسع النطاق وخلافا للقانون في أراض زعمت أنها تابعة لها.

كما قالت هذه القرى في الالتماس إن الاتحاد الأوروبي يقيم المئات من المباني الثابتة في تلك المناطق تحت غطاء النشاط الإنساني.