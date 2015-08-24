ظاهرة كروية نادرة .. الزمالك والاهلي يجتمعان في مربع الذهب

في ظاهرة لا تتكرر كثيرا في الكرة المصرية، تواجد القطبان الاهلي والزمالك بالمربع الذهبي لبطولتين، احداهما افريقية وهي كأس الاتحاد الافريقي « الكونفدرالية الافريقية » والاخرى محلية وهي كأس مصر.

الأحمر والابيض تأهلا رسميا للدور نصف النهائي بالكونفيدرالية ويبحث كلا منهما عن صدارة مجموعته وموقفهما متشابه للغاية حتى ختام الجولة الخامسة لدور الثمانية.

ويتصدر فريق الاهلي المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق الاهداف على النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط وهما المتأهلان للمربع الذهبي عن هذه المجموعة، في حين ودع فريقا الملعب المالي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والترجي التونسي صاحب المركز الرابع والاخير البطولة قبل ختام دور المجموعتين بجولة.

ويتصدر الزمالك ايضا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ومتفوقا بفارق المواجهة المباشرة على اورلاندو بيراتس صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط وهما المتأهلان عن هذه المجموعة، في حين ودع فريقا ليوبار الكونغولي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والصفاقسي التونسي صاحب المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة.

وبذلك يجتمع الاهلي والزمالك بجانب اورلاندو والنجم الساحلي في المربع الذهبي للكونفيدرالية وسيحدد الترتيب النهائي للمجموعتين اطراف مواجهات دور نصف النهائي حيث يلاقي صاحب المركز الاول في المجموعة الاولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية وهكذا.

ويواجه الاهلي الملعب المالي في الجولة السادسة والاخيرة بدور المجموعتين على ملعب الشياطين الاحمر وهي فرصة سهلة بالنسبة للأحمر لاقتناص الثلاث نقاط بعد خروج الفريق المالي على امل تعثر النجم امام مواطنه الترجي في الجولة نفسها.

اما الزمالك فيستضيف اورلاندو بيراتس في مباراة مثيرة بالجولة الختامية حيث يبحث كل فريق عن انتزاع الصدارة واعتلاء قمة المجموعة.

في المقابل نجد أن الاهلي والزمالك تأهلا ايضا للمربع الذهبي لمسابقة كأس مصر حيث يلتقي الاهلي مع بتروجت في حين يواجه الزمالك سموحة.

ويسعى الاحمر الى تعويض فقدانه درع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن طريق التتويج بكأس مصر وفي هذه الحالة سيواجه غريمه الزمالك في بطولة السوبر المصري باعتبار الابيض بطل الدوري.

اما الابيض فيبحث عن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس لتأكيد سيادته للكرة المصرية في الموسم الحالي 2015/2014.

الجدير بالذكر أنه في حالة مواجهة القطبين لبعضهما في احد الادوار النهائية للكونفيدرالية سيلعبان مباراتين ذهاب وعودة وفي حالة ان يجمعهما نهائي كأس مصر ستكون المباراة الثالثة ولو فاز الاهلي بالكأس سيلتقيان للمرة الرابعة في السوبر المصري بالإضافة الى مباراتيهما في الدوري المنتهي ليصبح عدد لقاءات القمة في موسم 2014 - 2015 ست لقاءات وهو رقم لم يتحقق من قبل.