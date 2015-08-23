دوي انفجارات واندلاع حريق داخل منشأة عسكرية اميركية في اليابان

اندلع حريق في منشأة عسكرية اميركية قرب طوكيو في وقت مبكر الاثنين (حسب توقيت اليابان) ودوت انفجارات، وفق ما نقلت وكالة (جيجي) اليابانية للانباء.

وافادت الوكالة نقلا عن دائرة الاطفاء المحلية ومصادر اخرى، ان مخزنا في شاغاميهارا في منطقة كاناغاوا اشتعل.

وقال شاهد انه سمع دوي اكثر من 10 انفجارات، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وفي واشنطن، اكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وقوع انفجار في منشأة عسكرية في اليابان بعد منتصف الليل، ما اسفر عن اندلاع حريق، مشيرة الى عدم وجود اي تقارير عن سقوط اصابات.

وقال المتحدث باسم (البنتاغون)، بيل اوربان، ان الانفجار وقع في مستودع ساغامي في مدينة شاغاميهارا.

وتابع « ليس هناك تقارير عن سقوط اصابات »، مشيرا الى ان رجال الاطفاء يحاولون اخماد الحريق لمنع انتشاره الى المباني القريبة.

واوضح ان « هذه هي كل المعلومات التي لدينا حتى الآن وسنعلن المزيد فور وروده الينا ».

ونقلت وكالة (جيجي) اليابانية للانباء عن دائرة الاطفاء المحلية ومصادر اخرى ان الحريق اندلع في المستودع الذي يحتوي على اسطوانات غاز.

وتنتشر في المكان عشرات من آليات الاطفاء وسيارات الاسعاف، الا ان القيود العسكرية الاميركية تعوق عمليات اخماد الحريق.

وتحدثت الوكالة عن احتمال احتراق مواد خطرة من دون تفاصيل اضافية.