القيادي الزهار يزور أبو عاصي ويتعهد بحل قضيته

زار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » محمود الزهار صاحب بسطة « روتس الغلابة » محمد أبو عاصي الذي حاول الانتحار أمس بسبب مشادة مع موظفي بلدية غزة على الوضع القانوني لبسطته وملحقاتها على شاطئ بحر غزة.

واطمئن الزهار على صحة الشاب أبو عاصي الذي يرقد في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، واعداً خلال اللقاء بعائلته بمتابعة قضيته والعمل على حلها سريعاً.

وأفادت مصادر طبية أن حالة الشاب أبو عاصي مستقرة، ومن المحتمل خروجه من العناية المشددة مساء اليوم أو يوم غد.

بدورها، أعلنت وزارة الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق في قضيته، فيما بدا واضحا حجم التذمر والرفض لبيان البلدية في التعليقات على بيانها المنشور على صفحتها بموقع فيسبوك.

ونجا أبو عاصي من الموت في حادثة محاولة انتحاره للمرة الثالثة أمس، وذلك للتخلص من الضغوط النفسية، التي سببتها ملاحقة بلدية غزة المتواصلة له ومصادرتها لبسطته المعروفة باسم « روتس الغلابة »، وفق ما تذكر عائلته