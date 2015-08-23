اتفاق لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة

انطلقت مسيرة جماهيرة حاشدة من أمام مسجد النور في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، لتثبيت وقف اطلاق النار يتقدمها العديد من قيادة اللجنة الأمنية العليا والقيادة السياسية، وتحدثت مصادر اعلامية لبنانية منها الميادين ان اتفاقا جرى ظهر اليوم لوقف اطلاق النار وانتشار القوة الامنية في المخيم.

سجلت الإشتباكات بين مسلحي حركة فتح وعناصر جماعة « جند الشام » داخل مخيم « عين الحلوة » صباح اليوم ولليوم الثاني، وسط عمليات قنص غزيرة طالت عدداً من أحياء مدينة صيدا، منها حي البعاصيري ومنطقة الحسبة.

وأفادت مصادر لبنانية في صيدا أن الإشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية والقنابل اليدوية إضافة إلى الأسلحة الرشاشة، لم تتوقف طوال الليل وبقي إطلاق النار بشكل متقطع، على الرغم من اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل إليه بين « حركة فتح » وجماعة « جند الشام ».

وقد نزحت عشرات العائلات من المخيم نتيجة الاشبتاكات المتواصلة.