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الاعلام العبري يزعم: اوامر لإبعاد مستوطنين من الضفة الغربية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:32 - 23 اغسطس 2015
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ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) قاموا خلال ليلة أمس وصباح اليوم بتسليم خمسة أوامر إبعاد بحق مستوطنون من الضفة الغربية.

وأشارت المصادر، ان الأوامر هذه تضاف إلى أمرين سابقين قد صدرا يوم أمس، بحق اثنين من المتطرفين اليهود من مستوطنتي رمات هشارون ومعاليه ادوميم.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة « معاريف »، ان هذه الأوامر تم تسليمها صباح اليوم الأحد لمستوطنين من كريات أربع، وجئولات تسيون، وجفعات هبلاديم.

وليلة الامس تم تسليم أوامر الإبعاد في مستوطنات عود يوسف حاي، ويتسهار، لاثنين من المستوطنين لمدة 6 أشهر.

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