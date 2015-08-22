مصر : عناصر شرطية تتظاهر في « الشرقية » لتحسين أوضاعها المعيشية

نظم اليوم السبت، عشرات من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة بمديرية أمن الشرقية (شرق مصر) وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المديرية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.



وأوقف المتظاهرون العمل داخل مركز شرطة منيا القمح، وقسمي شرطة أول وثاني الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، بحسب مراسلة الأناضول، ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.



وأضاف المصدر أن « وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين فى التظاهرة، والتى أدت الى تعطيل العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة، والتأثير سلبًا على مصالح المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز ».



وتظاهر في 10 أغسطس/آب الجاري، الآلاف من موظفي عدد من الهيئات والوزارات المصرية، أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، رفضًَا لقانون الخدمة المدنية (المنظم لعمل موظفي الدولة) والذي صدر حديثًا اعتراضا على ما يعتبرونه مساسًا بحقوقهم المالية والوظيفية.