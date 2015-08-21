هجوم مسلح في قطار... والاستخبارات الفرنسية تؤكد أن الفاعل من أصول مغربية

افاد مصدر في الشرطة ان المشتبه باطلاقه النار اليوم الجمعة داخل قطار سريع كان في رحلة بين امستردام وباريس قبل ان يتم اعتقاله في اراس بشمال فرنسا لديه ملف لدى اجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وحسب العناصر الاولى للتحقيق فان المشتبه به مغربي او من اصول مغربية وهو في السادسة والعشرين من عمره.

وكان مسلح فتح النار داخل قطار (تاليز) السريع المسافر من أمستردام إلى باريس ، ما ادى الى اصابة 3 اشخاص وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، بيير هنري برانديه لشبكة تليفزيون (بي اف ام)، أن رجلا فتح النار على القطار في شمال فرنسا.

وألقي القبض على الرجل، ولكن لم يتم الكشف عن هويته أو الدافع وراء جريمته.

وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية للسكك الحديد، ان الرجل كان يحمل اسلحة نارية وبيضاء، مشيرا الى ان شخصين اصيبا بجروح خطرة، وان جريحا على الاقل من الثلاثة اصيب بالرصاص.

واضاف ان الحادث وقع قرب اراس في شمال فرنسا بعيد الساعة (16:00 ت غ) والقي القبض على المسلح عندما توقف القطار في محطة المدينة.

واعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية ان الوزير برنار كازنوف توجه الى اراس في اعقاب الحادثة.

واكد ان مسلحا اطلق النار في القطار « لكننا حتى الان لا نزال نجهل دوافعه ».