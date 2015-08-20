جلسة طارئة لـ « المجلس الوطني » الشهر المقبل برام الله

من المقرر أن تلتئم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد غد السبت (22|8)، في اجتماع يعقد برام الله لتحديد موعد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني (الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين و خارجها) خلال الشهر المقبل، تمهيدا لانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية للمنظمة.

وأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لموقع « قدس برس »، أن اللجنة التنفيذية ستحدد موعد جلسة المجلس الوطني الشهر المقبل لإعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يتطلب تقديم أكثر من نصف أعضاءها استقالتهم قبل موعد جلسة « المجلس الوطني » كإجراء قانوني للدعوة لجلسة طارئة للمجلس يتخللها إدراج الانتخابات على جدول أعمالها.

وأشار أبو يوسف إلى أن الجلسة التي ستعقد الشهر القادم برام الله « قانونية » حتى لو لم يتمكن جميع الاعضاء ممن هم خارج الوطن سواء بسبب منع الاحتلال أو رفض بعضهم الدخول عبر تصريح إسرائيلي للضفةـحيث أن آخر جلسة عقدت عام 2009 وجرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وهيئة مكتب الرئاسة.

ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سواء كان في فلسطين أم خارجها و يقوم المجلس الوطني بوضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ورسم برامجها.