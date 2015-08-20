« سند » تبدأ الخطوة الأولى باتجاه إنشاء المصنع الفلسطيني الأول لإنتاج الإسمنت

أعلنت شركة سند للصناعات الإنشائية عن تأسيس شركة سند الشمال لصناعة الإسمنت، بحجم استثمار أولي يقدر بـ 310 مليون دولار، لمباشرة تنفيذ الخطوة العملية الأولى باتجاه إنشاء المصنع الفلسطيني المتكامل الأول لإنتاج الإسمنت بالإعلان عن نية الشركة استملاك الأرض التي سيتم إنشاء المصنع عليها.

وأعلن لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند، وعبر بيان صحافي، أن شركة سند الشمال وهي شركة تابعة لسند قد باشرت العمل باتباع إجراءات استملاك قطع أراض في محافظتي نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية والتعويض حسب القانون الفلسطيني، حيث سيتم تدشين مصنع الإسمنت الفلسطيني، بما يشمل أيضا المحجر.

وقال لؤي قواس: إن الأرض التي سيتم استملاكها تقدر مساحتها بنحو 2000 دونم، سيتم تخصيص 1300 دونم منها للمحجر، و700 دونم ستخصص لإقامة مصنع الإسمنت.

وأوضح قواس أنه ونظراً لكون الأراضي المنوي استملاكها هي أراض خاصة، فإن سند ستقوم بالتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب استملاك هذه الأراضي للمصلحة العامة كون مشروع إنشاء المصنع يعتبر مشروعاً وطنياً سيادياً وإستراتيجياً.

وقال قواس: إنه وبناء على ما سيصدر من قرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ستقوم سند بتخصيص مبالغ تعويضات لأصحاب تلك الأراضي وإيداعها لدى الجهات الرسمية وفقاً للقيمة السوقية التي تحددها الجهات الرسمية والمختصة.