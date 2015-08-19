الهندي: اتحاد العاملين في « الأونروا » سيواصل حراكه النقابي

شدد رئيس اتحاد العاملين في “الأونروا” سهيل الهندي أن اتحاده سيواصل حراكه النقابي والجماهيري في المرحلة القادمة رغم اعلان المفوض العام بدء العام الدراسي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الهندي في تصريحات إعلامية، إن « قرار بدء العام الدراسي صائب ولكن لا يحل المشكلة التي تتعلق بقرارات الأونروا الأخيرة والتي لا تزال قائمة »، مطالباً بالتراجع عنها فوراً.

ودعا الهندي، المفوض العام لسرعة إلغاء كل القرارات الأخيرة.

وبين الهندي أن قرار المفوض العام صدر بدون تنسيق مع نقابة العاملين و لازالت مشكلة الموظفين قائمة حتى إلغاء القرارات الأخيرة بإعطاء الموظفين اجازة بدون راتب وزيادة عدد الطلبة في الفصل والتقليصات التي اتبعتها الوكالة.

وأعلن المفوض العام « للأونروا » بدء العام الدراسي للسنة الدراسية 2015/2016 في مناطق الأونروا الخمس في موعدها دون تأجيل