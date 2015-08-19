العاشرة الإسرائيلية: علان لا يجيب على أسئلة الأطباء وتدهور في حالته العلقية

قال الأطباء المشرفون على حالة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، ظهر اليوم الأربعاء، إنه قد حصل تدهور كبير على صحة علان وحالته العقلية

وبحسب القناة الصهيونية العاشرة فإن الأسير علان لا يجيب على أسئلة الأطباء بشكل واضح وأحياناً لا يجيب عليها بشكل نهائي.

وكان نادي الأسير اليوم، قد أكد أن سلسلة من الفحوصات انتهى منها الآن الأطباء في مستشفى « برزلاي » الإسرائيلي للأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ ما أكثر من شهرين ضد اعتقاله الإداري، وذلك بعد تدهور مفاجئ وخطير طرأ على وضعه الصحي اليوم.

وأضاف النادي في بيانه الذي وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه، أنه سيخضع كذلك لفحوصات للدماغ، أو ما يعرف بتخطيط كهربائي للدماغ، وبناء على ذلك سيتحدد الوضع الصحي لعلان.

يذكر أن علان كان قد رفض عرض النيابة العسكرية الصهيونية بالإفراج عنه بتاريخ 03/11/2015م؛ مطالبا بالإفراج الفوري عنه؛ وأنه لا يقبل أي عرض لا يضمن تحرره فوراً.