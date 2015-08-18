مجلس الوزراء يعمتد خطة للتعليم وانشاء مجالس للسلم الاهلي

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، اعتماد خطة جديدة لعمل وزارة التربية والتعليم العالي.

واستعرض الوزير الجديد الدكتور صبري صيدم الخطة أمام المجلس، والتي تشكل أرضية لتسريع تطوير التعليم في فلسطين، وفي هذا الإطار قرر المجلس تعديل قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع التعليم على أن يتم تعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم واستحداث مجلس استشاري داعم لها.

وصادق المجلس، على تجديد اعتماد أعضاء مجلس البحث العلمي حسب قراره لعام 2013 لمدة سنتين إضافيتين، وإجراء تعديلات على عضوية المجلس.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بسرعة مراجعة المناهج الفلسطينية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان جودة التعليم.

وقرر المجلس الموافقة على منح فرصة أخيرة لتصويب أوضاع المواطنين الذين يملكون مركبات تجارية قديمة ذات وزن أكثر من 600 كغم، ومضى على ترخيصها أكثر من عام مدة شهرين من تاريخ صدور القرار، ولمستأجري رخص التشغيل المركبات العمومية التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من عام، 60 يوماً.

وصادق المجلس على إعادة تشكيل وتفعيل اللجان الوزارية الدائمة التي ستقدم توصياتها واقتراحاتها لمجلس الوزراء في مختلف القضايا والملفات الحيوية.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الهيئات المحلية بالعمل على إنشاء مجالس للسلم الأهلي في كل محافظة لمساعدة المؤسسة الرسمية لإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والمشاكل العائلية.

وأكد المجلس على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع مكب النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية الذي يهدف إلى تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة.

وصادق المجلس على تعديل تشكيل اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بحيث يترأسها رئيس الوزراء، على أن تخول اللجنة الفنية المنبثقة عنها بما يلزم من متابعة الأعمال اليومية، وذلك لدفع جهود عملية إعادة الإعمار وتسريعها.

وفي سياق آخر، قرر المجلس توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز وتطوير وسائل الإنقاذ لدى طواقم الدفاع المدني والإسعاف في محافظة القدس.