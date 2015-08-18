لماذا ستقلع عن التدخين ؟

أتت ظاهرة التدخين منتشرة بشكل كبير بين غالبية الفئات العمرية من الجنسين، فاضافة الى الاثار الاقتصادية على وضع المدخن، فهنالك اثار صحية تطال تقريبا كافة اعضاء الجسم وتؤثر على مسيرة حياة المدخن كاملة ومسيرة حياة اطفاله وصحتهم ومستقبلهم تحمل في طياتها الجلطات والسرطانات وامراض اخرى للمدخن وعائلته من ابنائه والتدخين السلبي لمن حوله، فقائمة الامراض التي يسببها الدخان تبدأ ولا تنتهي.

لذلك رأت اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء وضمن الارشادات الصحية التي تصدرها بشكل مستمر ان تتحدث اليوم عن مضار التدخين والاسباب التي تدفعنا للتوقف عن التدخين.

الوقاية من التجاعيد المبكرة

يقلل التدخين من كمية الأكسجين التي تصل إلى بشرة المدخن، ما يضعف الكولاجين في البشرة ويزيد التجاعيد ويجعلك تبدو أكبر سنا.

الوقاية من الصلع والشيب المبكر

يصاب المدخنون بالصلع ضعف معدل غير المدخنين ويصابون بضعفين تقريبا بالشيب عن غير المدخنين.

الحياة الجنسية والانجاب

ذكرت عديد الدراسات العلمية العالمية ان التدخين يضعف الحياة الجنسية لدى الرجال والنساء ويقلل من فرص الحمل ويزيد من مخاطر اصابة الاجنة بعديد الامراض

حيث اثبتت دراسات علمية عالمية ان معدل العقم بين النساء المدخنات اعلى منه بكثير من غير المدخنات، كما يؤثر على نوعية وكمية الحيوانات المنوية لدى الرجال ما يؤثر على مستوى الانجاب ناهيك على تأثيره على الجنين من احتمال اصابته بتشوهات خلقية او امراض قد تصيبه بالمستقبل اكثر من اقرانه من والدين غير مدخنين.

التوتر والاكتئاب

يلجأ الكثيرون إلى التدخين كوسيلة لمعالجة القلق والتوتر، الا ان الدراسات تشير الى ان الذين يقعلون عن التدخين وبعد ان يتجاوزون فترة اعراض الاقلاع يشعرون بتحسن في مزاجهم وبنوعية حياتهم، وقد عزا الباحثون ان تحسن الصحة النفسية بعد ترك التدخين الى زوال التقلبات النفسية الناتجة عن تقلب مستوى النيكوتين في الجسم.

الحواس

يقول الاطباء ان المدخنين يعانون بنسبة عالية من خلل وضعف في حواس الذوق والشم والسمع مقارنة بغير المدخنين، حيث يؤثر التبغ بشكل مباشر على الفم وقد يتسبب بعديد الامراض ويقلل ويضعف من اليات علاج امراض اللثة.

جودة النوم

ان معدل التقلب في النوم لدى المدخنين اعلى منه بكثير من غير المدخنين نتيجة التقلب بمستوى النيكوتين في الجسم، فزوال التقلب يزول بزوال المسبب الا وهو التدخين

حبوب منع الحمل

النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل عليهن الاقلاع عن التدخين فهذه الحبوب ان ارتبطت بالتدخين تحمل مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

فاعلية العلاج

التدخين يؤثر سلبا على مستوى تقبل جسمك للعلاج والادوية حيث يؤثر الدخان على انزيمات الكبد التي تعالج بعض الادوية لذا يحتاج المدخنون احيانا جرعات اكبر من غير المدخنين من الادوية للحصول على نفس التأثير.

التنفس

يعتبر التدخين مسؤولا عن نحو 80% من حالات التهاب القصبات الهوائية المزمن الذي يسبب السعال وضيق التنفس وضيق الصدر والتهاب الرئة الذي قد يتطور الى سرطان فاتل، والجلطات القلبية.

التئام الجروح

يؤدي التدخين الى تأخر شفاء الجروح بعد العمليات وخلع الاسنان والحروق والاصابات، لذا ترك التدخين سيجعل جروحك تلتئم بشكل اسرع.

ضعف الذاكرة

اثبتت دراسات علمية ان التدخين في منتصف العمر يؤدي الى ضعف في الذاكرة وتراجع في القدرات الذهنية

المظهر العام

المظهر العام للمدخن مزعج فرائحته ورائحة ملابسة وغرفته ولون اسنانه يكون منفرا للناس، اضافة الى دراسات اثبت ان التدخين يؤدي الى اصفرار الاصابع والاظافر والاسنان.

امراض اخرى

المدخنون معرضون لأمراض اللثة وتساقط الأسنان أكثر من غيرهم، ويقلل التدخين من احتمال نجاح بعض علاجات الأسنان.

العضلات والهيكل العظمي

وربطت بعض الدراسات بين مضار التدخين وبين هشاشة العظام لدى النساء. وقد تكون هذه العلاقة نتيجة لبعض مكونات دخان السجائر. وهناك تفسير آخر محتمل هو أن النساء اللاتي يدخن السجائر هن أكثر ميلا إلى النحافة من غير المدخنات وتدخل مرحلة انقطاع الطمث مبكرا أكثر، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.

زيادة الوزن وعلاقتها بوقف التدخين

لعل من اكثر اسباب عزوف الاشخاص عن ترك التدخين خوفهم من زيادة الوزن حيث ارتبط توقف التدخين بارتباط الوزن، حيث اثبت العلماء ان النيكوتين الموجود في الدخانؤ يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب لدى المدخنين فضلا عن تسريع وظائف الجسم الأخرى ويتسبب ذلك في إحراق سعرات حرارية أكثر قليلا من غير المدخنين ويضعف الشهية، وعندما يقلع المدخنون عن التدخين يتباطأ لديهم عمليات التمثيل الغذائي (الأيض)، فالنصيحة الطبية لهم او تناول وجبات خفيفة ومراقبة السعرات الحرارية في غذائهم لفترة قصيرة حتى يتعود الجسم على غياب النيكوتين، اضافة الى ممارسة الرياضة التي تصبح اسهل واكثر فاعلية لغير المدخن