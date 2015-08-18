بعد 29 عاما..مارادونا يزور بن ناصر في تونس ويعتذر له عن « هدف اليد »!

زار أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو مارادونا الحكم التونسي الذي أدار المباراة الشهيرة بكأس العالم بالمكسيك عام 1986 والتي شهدت تسجيل مارادونا هدفا تاريخيا بيده.

ونشرت صور زيارة مارادونا للحكم علي بن ناصر ،أثناء تواجده بتونس لتصوير إعلان لشركة كوكاكولا، على الصفحة الرسمية للاعب الارجنتيني بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ونقلتها وسائل الإعلام التونسية.

ويأتي اللقاء بعد 29 عاما من واقعة مكسيكو عام 1986 والتي شهدت أحد أشهر الأهداف التي سجلها مارادونا مستعينا بيده في مرمى إنجلترا خلال مباراة الدور ربع النهائي من كأس العالم قبل أن يضيف في نفس المباراة الهدف الأسطوري الثاني حينما شق الملعب بالطول وراوغ جميع مدافعي انجلترا.

وعلق مارادونا بعد المباراة بأن « يد الله » هي التي سجلت الهدف الأول.

وسلم مارادونا بن ناصر قميصا للمنتخب الأرجنتيني حمل توقيعه وتعليقا له « إلى علي صديقي الخالد » بينما قدم الحكم التونسي السابق صورة لمصافحة بين قائدي منتخبي الأرجنتين وانجلترا قبل انطلاق المباراة.