12 أسيراً يدخلون أعواماً جديدة خلف الأسر

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن 12 أسيراً من القدس والضفة والداخل المحتل يدخلون اليوم 18 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير وائل محمود محمد علي قاسم (44 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد 50 مرة بالإضافة إلى 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير محمد عودة إسحاق عودة (42 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة تسع مرات بالإضافة إلى 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير إسحاق طاهر صلاح عرفة (27 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 60 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى أربعة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير أشرف ربحي عبد الخالق حنايشة (33 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى تسعة أعوام كاملة في السجون.

الأسير محمد حسن أحمد عرمان (40 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير علاء الدين محمود محمد العباسي (43 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 60 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير أمجد خضر شحادة أبو سمرة (41 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير أحمد أديب أحمد حسن (25 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ستة أعوام في السجون.

الأسير أحمد نظمى على عيشة (30 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون.

الأسير عماد عبد السلام واصف عميرة (28 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى تسعة أعوام كاملة في السجون.

الأسير رائد عبد الرؤوف حسين صبح من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

الأسير إبراهيم سهيل محمود كتيلات (24 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى أربعة أعوام في سجون الاحتلال.