الاحتلال يفرج عن مقدسيين بعد اعتقال استمر عاماً

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرئيلي ظهر اليوم الإثنين، عن أسيرين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بعد انقضاء محكومياتهما في معتقلاتها.

وأفاد رئيس « لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين » أمجد أبو عصب، بأن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم عن الأسيرين المقدسيين سامر محمد موسى حمادة (37 عاما) من قرية صورباهر، ونور عبد الرحيم محمد قاسم (38 عاما) من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد قضاء مدة حكمهما البالغة 18 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن حمادة وقاسم اعتقلا في الثامن عشر من آب (أغسطس) عام 1997، حيث أدينا بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » و العمل في إطار جناحها العسكري.