هنية : نحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد علان

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » أن حركته لن تقبل بدولة في قطاع غزة حدودها 2% من أرض فلسطين.

وقال هنية في كلمة له خلال الحفل الختامي لمخيمات النخبة المقدسية بعنوان: « من للقدس إلا أنتِ » صباح الاثنين، إن إستراتيجية حماس هي تحرير كل فلسطين من الاحتلال.

وأضاف: « على قدر ما تعيشه غزة من آلام الحصار والدمار إلا أنها لا يمكن لها أن تتخلى عن القدس والأقصى ».

وأشار إلى أن « القدس ليست يتيمة ووحيدة في مواجهة الاحتلال، ولا يمكن أن تستلم وتواجه مصيرها لوحدها، فإن أبناء فلسطين أرواحهم فداءً لها ».

وبين هنية أن حماس عاهدت ربها أن تبني جيشًا لتحرير القدس، موجهًا التحية للمرابطين بالمسجد الأقصى الأقصى، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح.

ودعا مختلف الأطراف لدعم الصمود الأسطوري للمقدسين في وجه مخططات الاحتلال.

وفي سياق آخر، حمل هنية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، مطالبًا بالإفراج عنه قبل فوات الأوان.