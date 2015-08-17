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كيف تبحث عن اسمك في كشف المسافرين عبر معبر رفح؟!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:40 - 17 اغسطس 2015
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نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف أسماء المسافرين المفترض مغادرتهم اليوم الاثنين عبر معبر رفح في أول أيام الفتح الاستثنائي للمعبر.

حيث أعلنت الهيئة أن السلطات المصرية ستفتح المعبر لمدة أربعة أيام استثنائياً لمغادرة الحالات الإنسانية ابتداء من اليوم 17/08 وحتى الخميس 20/8/2015م.

لتحميل ملف الأسماء للمغادرين اليوم الإثنين .. مـــن هــــنـــا 

كما يُمكنكم الاستفسار عن أسماء المُسافرين المُسجلين ضمن كشوفات وزارة الداخلية والأمن الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية/

1- اتباع الرابط التالي: مـــن هُنــــا 

2- تعبئة رقم هوية المُسافر في خانة « رقم الهوية ».

3- كتابة النص الافتراضي الموجود كما هو.

4- الضغط على أيقونة « استعلام ».

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