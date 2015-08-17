سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من القدس والضفة والداخل المحتل يدخلون اليوم 17 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير وسام سعيد موسى العباسي (38 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد 26 مرة بالإضافة إلى40 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير ياسين حسن صالح بكري (34 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد تسع مرات بالإضافة إلى 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير عزام نبيل سعيد ذياب (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 14 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير نادر صالح ممدوح صدقة (36 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في السجون.

الأسير أحمد واصف صدقي أبو حناني (36 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير محمد عدنان سليمان مرداوي (36 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 1999 وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

ويعتبر الاسير مرداوي احد كوادر الجهاد الاسلامي في السجون ، وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة.

الأسير رداد عبد الله على العارضة (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 1999 وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رداد شقيق الأسير محمود عارضة احد كوادر حركة الجهاد الأسلامي والمعتقل منذ عام 1996، ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا.