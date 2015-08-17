انخفاض طفيف للدولار

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاثنينِ على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.19 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.34 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.48 شيقل.
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