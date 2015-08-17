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انخفاض طفيف للدولار

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:10 - 17 اغسطس 2015
تقارير
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاثنينِ على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.19 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.34 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.48 شيقل.

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