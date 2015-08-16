قراقع : الاحتلال يتنصل من وعوده وتفاهماته مع الاسرى والغضب يعم السجون

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، عيسى قراقع، ان ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية ضربت بعرض الحائط وعوداتها وتنصلت من كافة التفاهمات السابقة التي دفعت الاسرى الى تعليق اضرابهم ووقف خطواتهم الاحتجاجية.

وقال قراقع في تصريح صحفي، ان ادارة مصلحة السجون ردت بالسلب على معظم طلبات الاسرى، ما ادى الى حالة من التوتر والغضب في كافة السجون.

وفي السياق ذاته، انتهى قبل قليل الاجتماع الذي عقد في سجن (نفحه) بين قيادة حركة (حماس) وادارة السجون بالفشل.

واعلنت الهيئة العليا لاسرى « حماس » انها ردها سيكون عنيفا وستبدأ اعتبارا من الغد بخطوات لا سابق لها بمساندة جميع الفصائل.

من جانبها، أكدت عائلة الأسير المقدسي سامر العيساوي القابع في سجن (جلبوع) ان نجلها شرع في اضراب عن الطعام تضامنا مع الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين والمحتجز في مستشفى (برزلاي).

يذكر أن العيساوي أحد محرري صفقة « شاليط » التي أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم وهو صاحب أطول إضراب عن الطعام.

وافاد نادي الاسير في بيان له أن الأسير محمد الأقرع من قلقيلية والقابع في سجن (أيلا) يخوض كذلك إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسير علان.