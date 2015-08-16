مشعل يؤكد وجود ترتيبات في علاقة حماس مع السعودية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » خالد مشعل، وجود بداية في ترتيبات العلاقة بين حماس والسعودية لمعالجة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة وأوضاع الفلسطينيين في القدس، منوهاً إلى أهمية دورها المحوري في المنطقة.

وأوضح مشعل في حوار مطول نشرته قناة « بي بي سي » الأحد، أن زيارة وفد حماس إلى السعودية كانت للعمرة ولكن كان فيها شيء سياسي حقيقي والمسؤولون في السعودية يعرفونه وهذا يكفيفنا، كما قال.

وأشار مشعل إلى احترام حركته لأي تعبير يصدر عن الآخرين، لذلك تنحاز للسياسة أكثر من الجدل الاعلامي"، تعقيباً على ما صرح به مسؤولون سعوديون بعيد الزيارة والتي قالوا فيها إن زيارة قيادة حماس كانت من أجل العمرة فقط وليس لشيء آخر.

وعلى صعيد العلاقة مع روسيا، قال مشعل، إن لقاءاتنا مع المسؤولين الروس لم تنقطع منذ عام 2006 بعد فوز حماس بالانتخابات لأن جزء من استراتيجية الحركة الانفتاح إقليمياً ودوليا، مبيناً أنه كان لروسيا دور في المصالحة.