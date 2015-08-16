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جيش الاحتلال يرفض التعليق على استهدافه موقع يتبع تنظيم فلسطيني بسوريا

  • فلسطين اليوم - الاناضول
  • 12:43 - 16 اغسطس 2015
الجولان الجولان
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رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، التعقيب على إعلان تنظيم فلسطيني عن قصف الطائرات الإسرائيلية لموقع تابع له في سوريا.

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن « الأمن الإسرائيلي لا يقوم بالتعليق عادة، على الأنباء المنشورة في الصحف الخارجية ».

وأعلن تنظيم « الجبهة الشعبية-القيادة العامة »، الفلسطيني أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا تابعا له في منطقة « الزبداني »، في ريف العاصمة السورية دمشق،  أول أمس الجمعة، مما أدى الى مقتل أحد عناصره .

ويرفض جيش الاحتلال الاعلان عن الغارات التي يشنها على الأراضي اللبنانية والسورية .

وكان وزير الحرب الإسرائيلي قد توعد الشهر الماضي، باستهداف ما وصفها بـ« الأخطار التي تحيط بإسرائيل بكل قوة » .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة العاشرة (خاصة) عن مصادر عسكرية قولها، إن إيران تحاول إشعال جبهة شمال « إسرائيل » من خلال منظمات، منها « الجبهة الشعبية-القيادة العامة ».

و« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة »، تنظيم فلسطيني أسسه « أحمد جبريل » سنة 1958، وله مواقع عسكرية في سوريا، ويعتبر من حلفاء النظام السوري.

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