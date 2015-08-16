جيش الاحتلال يرفض التعليق على استهدافه موقع يتبع تنظيم فلسطيني بسوريا

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، التعقيب على إعلان تنظيم فلسطيني عن قصف الطائرات الإسرائيلية لموقع تابع له في سوريا.

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن « الأمن الإسرائيلي لا يقوم بالتعليق عادة، على الأنباء المنشورة في الصحف الخارجية ».

وأعلن تنظيم « الجبهة الشعبية-القيادة العامة »، الفلسطيني أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا تابعا له في منطقة « الزبداني »، في ريف العاصمة السورية دمشق، أول أمس الجمعة، مما أدى الى مقتل أحد عناصره .

ويرفض جيش الاحتلال الاعلان عن الغارات التي يشنها على الأراضي اللبنانية والسورية .

وكان وزير الحرب الإسرائيلي قد توعد الشهر الماضي، باستهداف ما وصفها بـ« الأخطار التي تحيط بإسرائيل بكل قوة » .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة العاشرة (خاصة) عن مصادر عسكرية قولها، إن إيران تحاول إشعال جبهة شمال « إسرائيل » من خلال منظمات، منها « الجبهة الشعبية-القيادة العامة ».

و« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة »، تنظيم فلسطيني أسسه « أحمد جبريل » سنة 1958، وله مواقع عسكرية في سوريا، ويعتبر من حلفاء النظام السوري.