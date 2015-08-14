مسيرتان في غزة ورفح تضامناً مع الأسير علان

دعت كلٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح جنوب القطاع اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرتين دعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام محمد علان والذي يعاني من وضع خطير جداً.

فقد دعت حركة الجهاد جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساجد مدينة غزة لتستقر أمام مقر الصليب الأحمر دعماً للمعتقل المحامي محمد علان.

بينما تنطلق مسيرة القوى الوطنية والإسلامي في مدينة رفح بعد صلاة المغرب من مسجد العودة دعماً للأسير علان في معركته البطولية لتحقيق حريته.