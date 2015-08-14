ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مسيرتان في غزة ورفح تضامناً مع الأسير علان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:54 - 14 اغسطس 2015
مشاركة

دعت كلٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح جنوب القطاع اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرتين دعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام محمد علان والذي يعاني من وضع خطير جداً.

فقد دعت حركة الجهاد جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساجد مدينة غزة لتستقر أمام مقر الصليب الأحمر دعماً للمعتقل المحامي محمد علان.

بينما تنطلق مسيرة القوى الوطنية والإسلامي في مدينة رفح بعد صلاة المغرب من مسجد العودة دعماً للأسير علان في معركته البطولية لتحقيق حريته.

متعلقات