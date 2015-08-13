صحيفة جزائرية تنشر اعتذاراً للرئيس محمود عباس

نشرت جريدة الشروق الجزائرية (الخاصة)، اليوم الخميس، اعتذارا للرئيس محمود عباس، بسبب نشرها 'للحوار المفترض' مع زوجة الشهيد أبو عمار سها عرفات والذي احتوى اساءات واتهامات ادعت الجريدة أنها جاءت على لسانها.

وقالت الجريدة أن أحد صحفيها وقع ضحية تضليل لأحد مواقع التواصل الاجتماعي على 'فيس بوك'، تقمص شخصية سها عرفات وساق أكاذيب وافتراءات ضد الرئيس محمود عباس.

وأعربت ادارة الجريدة عن أسفها الشديد واعتذارها عن أية أذى تسببت فيه للسيد الرئيس وللسيدة سها باعتبار أن الحوار لفق على لسانها.

وأكدت الجريدة انها ستبدأ مرحلة جديدة عبر التدقيق في الأخبار والحوارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، لتفادي الإساءة إلى قضيتنا الوطنية ورموزها مستقبلا.

وأضافت بأنها لن تفرط بالمبدأ والثابت الجزائري المتمثل في مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين 'نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة'.

وأعربت الجريدة عن رغبتها في اطلالة الرئيس محمود عباس عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها مؤسسة الشروق.