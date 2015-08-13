نتنياهو وباراك: لم يكن لدينا خيار عسكري لتحرير شاليط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنّه:" لم يكن هناك أي فرصة لوجود خيار عسكري يمكن من خلاله تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في يونيو/ حزيران 2006"، وقد وافقه الرأي وزير الحرب الأسبق ايهود باراك.

وجاءت تصريحات نتنياهو وباراك، بمناسبة إطلاق فيلم "عملية سابينا"، علمًا أنّ سابينا تطلق على العملية التي نفذتها قوة عسكرية اسرائيلية بقيادة باراك لاقتحام طائرة خطفتها مجموعة مسلحة تابعة لمنظمة أيلول الأسود بعد هبوطها في مطار بن غوريون، حيث قتل منفذو العملية.

وأشار نتنياهو وباراك إلى أنّه "لم يكن هناك أي خيار عسكري لتحرير شاليط في عملية مماثلة لسابينا وأنهما اضطرا للموافقة على صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس".

وصرّح نتنياهو "لا أحد يستطيع تحرير شخص إذا لم يكن لديه القدرة الكافية للقيام بعمل عسكري دون وجود أي خطر"، ملمحا لعدم وجود معلومات وخطة عمل يمكن أن توصلهم إلى شاليط في حينه.