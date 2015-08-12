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الاحتلال يعزل 3 أسرى مضربين عن الطعام تضامنا مع الأسير علان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:49 - 12 اغسطس 2015
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أفادت مصادر خاصة لإذاعة الأسرى من داخل سجون الاحتلال أن إدارة سجن النقب الصحراوي نقلت اسرى من الجهاد المضربين عن الطعام تضامنا مع الأسير محمد علان إلى زنازين العزل الانفرادي ،وهم الأسير مصطفى بريجية، والأسير حسن ثوابته، والأسير رمزي موسى.

وكانت قد نقلت في وقت سابق من هذا اليوم الاسير محمد الاقرع والمضرب عن الطعام تضامنا مع محمد علان منذ ستة ايام من زنازين سجن نفحة الى عزل سجن ايلا في بئر السبع .

يذكر أن الأسير محمد علان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 58 على التوالى احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري.

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