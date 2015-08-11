موجة الحر تعود و تضرب المنطقة بشدة الأسبوع القادم

لا زالت الخرائط الجوية والنماذج العددية العالمية منذ نحو خمسة أيام متتالية متفقة نسبياً على تأثر فلسطين بموجة حارة الى حارة جداً قادمة نحو فلسطين وبلاد الشام والمشرق العربي وتركيا وغرب آسيا عامة.

لكن هذه النماذج مختلفة حول قوة هذه الموجة الحارة فبينما تشير بعض النماذج الى أجواء شديدة الحر مشابهة للموجة السابقة التي بدأت في مطلع آب الجاري حيث سادت الأجواء الصعبة وعانت فلسطين وسكانها من شدة الحر بصورة لافتة .

في نفس الوقت هناك نماذج أخرى مثلاً تشير الى أجواء حارة (لكنها أقل حدة) من الأسبوع الماضي .

ويتوقع طقس فلسطين أن تشهد درجات الحرارة رحلة جديدة للصعود بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بـ 6-10 درجات مئوية مع اجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية والساحلية والسهلية. بينما تسود أجواء حارقة وملتهبة في الأغوار والبحر الميت ودرجات حرارة تحلق فوق منتصف الاربعينيات مئوية.

ويتوقع طقس فلسطين أن تبدأ الاجواء المعتدلة والحارة نسبياً إعتباراً من صبيحة يوم الجمعة وتبدأ بالصعود التدريجي نهار الجمعة ليصبح الجو حار الى شديد الحرارة في كافة المناطق.

ويتوقع طقس فلسطين أن « يشتد وطيس » درجات الحرارة مع منتصف الاسبوع القادم بحيث تسود أجواء حارة جداً في جميع المناطق وقد تلامس الجبال حاجز 40 مئوية من جديد.

من الجدير بالذكر أن منخفض الهند الموسمي يبدأ على شكل عواصف مطرية عنيفة ومدمرة في شبه الجزيرة الهندية والباكستان ومع إنتقاله شرقاً يفقد الرطوبة التي يحملها بالكامل ويتحول الى درجات حرارة عالية جداً ورطوبة شبه معدومة.