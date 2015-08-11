مصر: احالة المرشد العام لجماعة الاخوان لمحاكمة جديدة

قالت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء إنها أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات وأعضاء الجماعة المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة « تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه » بأحد ميادين القاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن.

وقالت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء إن بديع وبقية المتهمين في القضية أحيلوا للمحاكمة الجنائية « لضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبر تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه. »

كما اتهمتهم بحيازة « مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص أثناء الاعتصام » الذي استمر من 21 حزيران 2013 حتى 14 آب من نفس العام.

وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة يوم 14 آب بالقوة مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.

وعقب عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان ومؤيديها وأعلنتها جماعة إرهابية. لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري.