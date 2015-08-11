الجبهة الشعبية: مصلحة السجون تسمح للقائد سعدات بزيارة ذويه

قررت مصلحة السجون الصهيونية السماح لعائلة الرفيق الأمين العام أحمد سعدات من الزيارة هذا الشهر، وزيارة أخرى الشهر القادم، على أن تقوم بإلغاء قرار المنع الأمني من زيارته لعائلته بعد شهرين بشكل نهائي وذلك بموجب اتفاق مع الرفاق في فرع السجون.

وأكد فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال أن النضال ما زال متواصلاً، وبالتنسيق مع الجميع لانتزاع مطالب أخرى، وتحسين شروط الحياة داخل الأسر، وبذلك قرر فرع السجون العدول عن قرار خوض الإضراب عن الطعام بشكل منفرد، والانخراط مع الحركة الوطنية الأسيرة في أي خطوات احتجاجية قادمة.