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غزة: الجهاد تنهي استعداداتها لإطلاق مخيمات (فتوة النصر)

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:46 - 11 اغسطس 2015
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أنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استعداداتها لإطلاق مخيماتها الصيفية في محافظات قطاع غزة، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء.

وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل إن المخيمات لهذا العام تحمل عنوان (فتوة النصر)، مشيرًا إلى أن 6000 شبل سجلوا فيها من خلال المساجد ومراكز التنظيم بمحافظات القطاع.

وبيّن أن المواقع العسكرية لسرايا القدس ستحتضن هذه المخيمات، منوهًا إلى أنها ستكون على فترتين صباحية ومسائية.

ولفت المدلل إلى  الحركة اعتمدت برنامجًا عسكريًا وثقافيًا للمخيمات الصيفية، لبناء جيل رسالي مجاهد قادر على حمل أمانة الدين والتحرير.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للمخيمات محمود الفقعاوي توفير كافة اللوازم والاحتياجات اللوجستية لإنجاح هذا النشاط الدوري، الذي دأبت الحركة على تنظيمه.

وأوضح الفقعاوي أن هنالك تنسيقًا وتكاملًا بين كافة اللجان المختصة من أجل الوصول لمخرجات هامة من وراء هذا الجهد، وفي نفس الوقت إضفاء روح الترفيه على أبنائنا.

 

 

 

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