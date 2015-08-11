الخليل: أم تبلغ عن ابنها وتسلمه للشرطة لتعاطيه المخدرات

بلغت إحدى الأمهات من مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، الشرطة عن ابنها البالغ من العمر 23 عاما، لتعاطيه المخدرات داخل المنزل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة « أن إحدى المواطنات قد حضرت إلى فرع شرطة مكافحة المخدرات، وأفادت بأن ابنها يتعاطى المخدرات داخل المنزل بشكل مستمر، وعلى الفور تحركت دورية الشرطة برفقة الأم إلى المنزل، ولدى الدخول إلى المنزل وُجد الابن وهو يقوم بتعاطي المخدرات، حيث تم إلقاء القبض عليه وضبط كمية من مادة الماريغوانا المخدرة بحوزته، وزنها 10 غرامات » .

وتقدمت الشرطة بالشكر للأم لحرصها الشديد على سلامة ابنها، ولدورها أيضاً في الحد من انتشار هذه السموم داخل المجتمع.