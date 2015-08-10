تفاصيل اتفاق أسرى فتح مع إدارة نفحة ورامون

أوضحت مصادر خاصة لإذاعة صوت الأسرى من داخل السجون أن الاتفاق الذي جرى بالأمس بين قيادة أسرى حركة فتح في سجني نفحة ورامون, والذي تم بموجبه تعليق الإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين يقضي بنقل الأسرى الذين أحرقوا الغرف إلى بعض السجون الأخرى.

وأضافت المصادر أنه بحسب الاتفاق سيتم نقل الأسير رائد الشيخ والأسير مجدي الزعتري إلى سجن ايشل, والأسير عمار الدغمة والأسير علي حسن إلى سجن رامون, والأسير خالد السميري والأسير سعيد النجار والأسيرين زكريا ومحسن إلى سجن نفحة

وقالت المصادر أن هذا الاتفاق مع ادارة السجون له انجازات أخرى و يأتي في سياق تسوية الأوضاع داخل المعتقلات و لنزع فتيل التوتر وعوة الامور الى ما كانت عليه مسبقاً