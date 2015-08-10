الطاقة: تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء لتغطية الطلب الشديد

قامت سلطة الطاقة، صباح اليوم الاثنين، بتشغيل مولد ثالث بمحطة التوليد لتدعيم برامج توزيع الكهرباء وتغطية الطلب الشديد من الأحمال ونقص كميات الكهرباء.

وأوضحت السلطة، في بيان لها اليوم، أنها ستعمل على تغطية الطلب الشديد من الأحمال رغم محدودية كميات الوقود المتوفرة، حيث تحتاج المحطة مع تشغيل ثلاث مولدات لحوالي 450 ألف لتر يوميًا.

وأشارت السلطة أنها تواجه مشكلة شديدة فيما يتعلق بكهرباء محافظة رفح من الخطوط المصرية بسبب الانخفاض الشديد في الفولتية مما يحدّ من الاستفادة من هذه الخطوط.

وأضافت: « تبذل سلطة الطاقة جهوداً كبيرة مع الجهات المعنية في مصر الشقيقة للصيانة العاجلة لهذه الخطوط، وتناشد هذه الجهات بسرعة الصيانة وتقوية الجهد على الخطوط المصرية ».